قوى الامن: توقيف 664 شخصاً خلال اسبوع لارتكابهم أفعالاً جرمية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي اعتباراً من تاريخ 26/2/2019 ولغاية صباح 5/3/2019، من توقيف 664 شخصاً وذلك لارتكابهم أفعالاً جرمية على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

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