الصراف:الطائفة لا يجب ان تتدخل لحماية أي من الفاسدين

رأى الوةزير السابق يعقوب رياض الصراف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الطائفة برعاتها تعمل لخدمة ابناء الوطن اجمعين ولا يجب ان تتدخل لحماية أي من الفاسدين". وقال: "واجب رجال السياسة دعم الدولة التي تحمي الطوائف و جميع ابناء الوطن الطوائف لدعم سياسات الدولة لمصلحة الشعوب ليس للسياسيين ان يستعملوا الطوائف لإخضاع الدولة لمصلحتهم".

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