شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، على "ضرورة مكافحة الفساد ضمن اطار المؤسسات الرسمية الثلاث"، لافتا الى ان "الشعب اللبناني لم يعد يحتمل الصراع في الاعلام بعيدا عن مبدأ تطبيق القوانين".
وأكد البعريني في حديث اذاعي أن "الجميع في مركب واحد وأن البلد لم يعد يحتمل والناس "كفرت" بالسياسيين نتيجة ما نشهده من احاديث وتهجمات تطال رموزا أساسية في البلاد فيما المطلوب إقرار القوانين والبدء بمرحلة عمل جدي بالتعاون مع المجتمع المدني الذي يلعب دورا دور بارزا وعلينا كمسؤولين الاستماع الى مطالبه"، معلنا أن "رئيس الحكومة سعد الحريري عازم على العمل انطلاقا من كتلته النيابية لمكافحة الفساد الذي لا يلغى في يوم واحد لافتا الى ان التعاون والتفاهم موجود بين الرئاسات حول هذا الملف".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: الحريري عازم على العمل انطلاقا من كتلته لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.