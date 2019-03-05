البعريني: الحريري عازم على العمل انطلاقا من كتلته لمكافحة الفساد

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، على "ضرورة مكافحة الفساد ضمن اطار المؤسسات الرسمية الثلاث"، لافتا الى ان "الشعب اللبناني لم يعد يحتمل الصراع في الاعلام بعيدا عن مبدأ تطبيق القوانين".

وأكد البعريني في حديث اذاعي أن "الجميع في مركب واحد وأن البلد لم يعد يحتمل والناس "كفرت" بالسياسيين نتيجة ما نشهده من احاديث وتهجمات تطال رموزا أساسية في البلاد فيما المطلوب إقرار القوانين والبدء بمرحلة عمل جدي بالتعاون مع المجتمع المدني الذي يلعب دورا دور بارزا وعلينا كمسؤولين الاستماع الى مطالبه"، معلنا أن "رئيس الحكومة سعد الحريري عازم على العمل انطلاقا من كتلته النيابية لمكافحة الفساد الذي لا يلغى في يوم واحد لافتا الى ان التعاون والتفاهم موجود بين الرئاسات حول هذا الملف".