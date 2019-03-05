حكومة كمبوديا تدعو أعضاء حزب معارض للتحرك إيجابيا لرفع الحظر عنهم

دعا رئيس وزراء كمبوديا هون سين أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني" المعارض إلى التحرك بشكل إيجابي من أجل رفع الحظر المفروض علي ممارستهم أنشطة سياسية.

وأوضح ان هناك مهلة أمام أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني" المنحل حتى منتصف شهر نيسان المقبل لرفع الحظر المفروض على جميع أعضائه في البرلمان (البالغ عددهم 118 عضوا)، مشيرا إلى أنه يتعين على كل عضو منهم ضرورة التقدم بطلب مستقل لرفع هذا الحظر، حيث إنه لن يتفاوض مع الحزب ككل.

وكانت السلطات في كمبوديا فرضت حظرا على أنشطة جميع أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني" لمدة 5 أعوام، وذلك بعد صدور حكم قضائي في شهر نوفمبر 2017 بحل الحزب إثر اتهامه بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط الحكومة الكمبودية.