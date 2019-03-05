المدعي العام الياباني يستأنف قرار إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة

أفادت وكالة "AFP" بأن المدعي العام الياباني استأنف قرار إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة. وكانت محكمة طوكيو وافقت اليوم على طلب الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعتي رينو ونيسان لصناعة السيارات كارلوس غصن إطلاق سراحه بكفالة. ومن شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن المسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الخروج من السجن اعتباراً من الثلاثاء ما لم تقرّر النيابة العامّة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن بقرار إخلاء سبيله مقابل الكفالة المالية التي حدّدتها المحكمة والبالغة قيمتها مليار ين (ثمانية ملايين يورو).

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