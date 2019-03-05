تقدمت رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، باستقالتها من مجلس الوزراء الفيدرالي برئاسة جستن ترودو، قائلة إنها فقدت الثقة في طريقة تعامل الحكومة بفضيحة "إس إن سي - لافالان" السياسية.
ولفتت فيلبوت إلى ان "الأحداث الأخيرة، بما فيها فضيحة إس إن سي - لافالان هزت الحكومة الفيدرالية في الأسابيع الأخيرة، وبعد تفكير جاد استنتجت أنه يجب على أن استقيل كعضو في مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيسة مجلس الخزانة في كندا من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.