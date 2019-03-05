استقالة رئيسة مجلس الخزانة في كندا من الحكومة

تقدمت رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، باستقالتها من مجلس الوزراء الفيدرالي برئاسة جستن ترودو، قائلة إنها فقدت الثقة في طريقة تعامل الحكومة بفضيحة "إس إن سي - لافالان" السياسية.

ولفتت فيلبوت إلى ان "الأحداث الأخيرة، بما فيها فضيحة إس إن سي - لافالان هزت الحكومة الفيدرالية في الأسابيع الأخيرة، وبعد تفكير جاد استنتجت أنه يجب على أن استقيل كعضو في مجلس الوزراء".