النائب العام المصري: حادث قطار القاهرة ناجم عن تصادم

أعلن النائب العام المصري في بيان أن "حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا نتج عن اصطدام الجرار بالسد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا أثار تصادمية نتج عنها تناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار"، مؤكدا "عدم وجود أثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث"، موضحا أن "عامل المناورة قد ثبت تعاطيه المخدرات".
وكان النائب العام أمر الخميس الماضي بحبس ستة أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات بينهم سائق الجرار ومساعده وعامل المناورة المرافق للجرار، واجراء تحليل المخدرات عليهم.
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