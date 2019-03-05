ماكرون: البريكست درس لنا جميعا والآن أن أوان التجديد

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقال نشره في صحيفة "الغارديان" البريطانية، الى الشعب الأوروبي، قائلا: عزيزتي أوروبا، البريكست درس لنا جميعا والآن أن أوان التجديد"، معتبرا أنها "فرصة عظيمة بالنسبة إليه أن يتحدث إلى الأوروبيين مباشرة ليس فقط من أجل الروابط التاريخية والثقافية المشتركة ولكن أيضا بسبب الوقت العصيب الذي نمر به".

وأوضح ماكرون أن "أوروبا ستشهد انتخابات حاسمة خلال الفترة المقبلة"، مطالبا الجميع بـ"عدم منح الفرصة للقوميين وأحزابهم"، مشيرا الى أن "أوروبا الموحدة لم تكن أمرا ضروريا بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

ولفت إلى أن "ملف البريكست أو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هو بمثابة القلب في هذه الأزمة حيث أنه يمثل واقع المشكلة التي فشلت اوروبا في مواجهتها كما فشلت في الاستجابة لرغبات مواطنيها في الحصول على حماية كافية في مواجهى أزمات العصر الحديث"، مقترحا أن "يتم إدخال تطويرات وتحديثات على بنية الاتحاد الأوروبي عبر التركيز على 3 محاور هي الدفاع عن الحريات العامة والتعبير عن الرأي علاوة على الدفاع عن القارة الاوروبية ككل وهويتها، وأخيرا استعادة روح التقدم حيث أن أوروبا ليست من قوى الدرجة الثانية على الساحة العالمية ولكنها قوة عظمى".