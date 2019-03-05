ممثلة باكستان بالأمم المتحدة: التوترات مع الهند لها آثار على عملية السلام الأفغانية

رأت ممثلة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة مليحة لودي أن التوترات الجارية مع الهند تعني أن تركيز إسلام أباد بالكامل يجب أن يكون على حدودها الشرقية، وهذا له آثار على عملية السلام الأفغانية الوليدة.

وأضافت لودي أن تركيز باكستان وانتباهها سيكون تجاه ما تشعر به من تهديد عسكري لها، معربة عن أملها في انتهاء الحرب بأفغانستان إلا أنها أكدت، في الوقت ذاته، أن بلادها لا ترى أي تهديد من قبل حدودها الغربية وأن الخطر مازال يتواصل من قبل الحدود الشرقية.

وأشارت إلى أن الوضع متوتر للغاية، لافتة إلى فشل القيادة الهندية في الاستجابة إلى لفتات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المتكررة للسلام، والتي كان أبرزها إطلاق سراح الطيار الهندي المحتجز لدي إسلام أباد مؤخرا.