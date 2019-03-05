ترمب يلغي مزايا تجارية تفضيلية لتركيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مارس 2019 08:53 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترمب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها #تركيا والهند بموجب برنامج لدعم الدول النامية لأنهما لم تعودا تستوفيان المعايير اللازمة للاستفادة من هذا البرنامج.

وقال مكتب ممثل التجارة الأميركي في بيان إنّه “بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب فإن ممثل التجارة الأميركي أعلن يوم أمس أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم” الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأميركية.

وأضاف البيان أنّ السبب في هذا القرار هو أن هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج.

ولفت ممثّل التجارة الأميركي في بيانه إلى أن الهند وتركيا ستشطبان من برنامج الدعم التجاري في آن معاً، ولكن لسببين مختلفين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح أن الهند “وعلى الرغم من وعودها” فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح “بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات”.

أما تركيا فاعتبر البيان أنها “متطوّرة اقتصادياً بما يكفي” لعدم اعتبارها بلداً نامياً وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.

وأضاف البيان أنه “على مرّ العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من وضع نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية، نما الاقتصاد التركي وتنوّع”.

وأوردت الرئاسة الأميركية سلسلة “أدلّة على ارتفاع مستوى التطوّر” في #الاقتصاد_التركي من بينها ارتفاع معدل الدخل الفردي في تركيا وانخفاض معدل الفقر.

ويتيح برنامج الدعم التجاري هذا للدول المستفيدة منه إعفاء بعض من صادراتها من #الرسوم_الجمركية الأميركية بشرط استيفاء هذه الدول شروطاً معيّنة من بينها مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دولياً واحترام الملكية الفكرية وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأميركية إلى أسواق هذه الدول.

وبحسب البيان فإن خروج الهند وتركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يوماً على الأقلّ من تبليغ البيت الأبيض كلاً من الكونغرس الأميركي وحكومتي البلدين بهذا القرار.

المصدر: العربية.نت