بأكبر صفقة.. مليار دولار من السعودية لـ”لوكهيد مارتن”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مارس 2019 08:53 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قالت وزارة الدفاع الأميركية إن شركة “لوكهيد مارتن” ستحصل من السعودية على دفعة أولى قدرها مليار دولار من قيمة إجمالية تقدر بخمسة عشر مليار دولار قيمة منظومة “ثاد” الدفاعية للسعودية. وتأتي هذه الصفقة في إطار صفقة أكبر لتسليم أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت إدارة ترمب إنها تفاوضت مع المملكة العربية السعودية عليها عام 2017. المصدر: – قناة العربية

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