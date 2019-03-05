كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وجرح 70 حوثيا في صعدة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل وجرح 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز، في المعارك ضد الجيش اليمني في اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأكد قائد محور رازح، العميد صالح المجيدي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الإخباري أمس الإثنين، أن القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، وقُتل وجُرح 70 آخرين، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن الجيش حرر عدداً من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيا في محور رازح.