كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهلال الأحمر الإماراتي" يوزع 160 طن أغذية على أهالي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل هيئة الهلال الاحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية لأهالي مديرتي حجر بمحافظة حضرموت والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج في إطار جهودها لتحسين ظروفهم المعيشية.

وتم في هذا الصدد توزيع 160 طناً بواقع ألفي سلة غذائية على أهالي المديريتين استفاد منها 14 ألف شخص من الأسر الفقيرة.

ووجه المستفيدون من هذه المساعدات في المديريتين جزيل شكرهم لقيادة الدولة ولهيئة الهلال الأحمر، معتبرين هذه المساعدات جاءت في توقيتها لتأمين احتياجاتهم من السلع الضرورية.

وأكد مدير عام مديرية المضاربة العميد محمد عبدالله الصيني، أهمية هذه السلال الغذائية في سد حاجة غير القادرين من أبناء مديرية المضاربة ورأس العارة جراء الأوضاع المأساوية التي خلفها انقلاب الحوثي، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن وشعبه في مختلف الجوانب الإنسانية والخدماتية عبر ذراعها الإنسانية هيئة الأحمر الإماراتي.