كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات توفر 3 آلاف فرصة عمل للصيادين في الساحل الغربي باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز الإنزال السمكي في منطقة الكدحة بمديرية ذو باب في الساحل الغربي بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه وهو خامس مركز يتم افتتاحه خلال أسبوعين من أصل 18 مركزاً في مناطق الساحل الغربي لدعم القطاع السمكي الذي سوف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للصيادين اليمنيين.

وقال مدير مؤسسة الصيادين بالكدحة جمال محمد علي قاسم إن "هذا المشروع الحيوي سيخدم شريحة واسعة من السكان البالغ عددهم 12 ألف نسمة في مناطق الكدحة والجافر والبهية والنفيطة والغنجة"، منوهاً بأن هناك أكثر من 300 قارب صيد تعود إلى المرسى يومياً وهي محملة بعشرات الأطنان من الأسماك بفضل دعم دولة الإمارات للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن "هذا المشروع الذي يتكون من مرسى الإنزال السمكي ومرافقه لإدارة مؤسسة الصيادين وتوفير منظومة طاقة شمسية متكاملة والذي يأتي ضمن مشاريع عديدة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وعلى امتداد الساحل الغربي"، وقال إن "مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مرسى "الكدحة" سيستفيد منه أكثر من 3 آلاف صياد يمني ويسهم في تحسين الوضع المعيشي لهم ولأسرهم وبقية سكان منطقة الكدحة والمناطق المجاورة لها".

وأعرب الصيادون في المنطقة عن سعادتهم بإنجاز هذا المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين دخلهم وزيادة إنتاج صيد الأسماك وتسهيل عملية التسويق والتصدير، مثمنين الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق الهلال الأحمر الإماراتي من اجل تفعيل وتطوير القطاعات الخدمية في مختلف قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.