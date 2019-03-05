جلسة طارئة لمجلس الأوقاف لبحث تحديات "باب الرحمة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث العديد من التطورات الخطيرة التي تتعلق بمصلى "باب الرحمة"، وتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه وغلقه وتحويله لكنيس.

ويأتي هذه الاجتماع، عقب قرار محكمة الصلح في القدس المحتلة، مساء يوم الإثنين، إمهال مجلس الأوقاف، أسبوعا للرد على طلب النيابة العامة لسلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، وتهديدات "اتحاد منظمات الهيكل" باقتحام مبنى "باب الرحمة"، يوم الخميس المقبل، وتحويله لكنيس.

وطلبت النيابة العامة للاحتلال بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأن المصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.

وهددت المحكمة، أنه إذا لم يستجب مجلس الأوقاف الإسلامية في غضون أسبوع فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.

بدوره، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.

وأكد طاقم من المحامين عدم قانونية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعتقل شرطة الاحتلال الحارس الذي يقوم بفتح باب المصلى وتبعده عن المسجد الأقصى، إضافة إلى اعتقالات طالت رئيس مجلس الأوقاف و3 من أعضائه وإبعادهم عن الأقصى بحجة دورهم بإعادة فتح "باب الرحمة".

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل إن "وزارته تابعت بقلق شديد ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية ضد حراس المسجد الأقصى، وإصدار قرارات إبعاد بحق عدد منهم لمددٍ تراوحت بين أسبوع وستة أشهر، بحجة فتحهم مصلى باب الرحمة خلال الأيام الماضية".

وفي ذات السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر شباط الماضي، 133 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى أو القدس القديمة.

وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر.

وأضاف أن قرارات الإبعاد في شهر شباط طالت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت ولاحقت شرطة الاحتلال الحراس الذين قاموا بفتح باب الرحمة.

وبين المركز أنه رصد اعتقال 229 مقدسيا، منهم حوالي 170 اعتقلوا خلال الفترة الواقعة ما بين 18-28 شباط، عقب الاعتصامات في باب الرحمة، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت الشهر الماضي رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس عدنان غيث.