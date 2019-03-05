حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وتساقط أمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد اليوم الثلاثاء تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار، حيث تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار في مناطق واسعة من البلاد، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم السبت، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.