شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النظام السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في إدلب.. واستنفار في المطارات العسكرية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:16 صباحًا, 5 مارس 2019 م المناطق_وكالات أعلنت مطارات عسكرية تركية، حالة الطوارئ، بعد قصف النظام السوري نقطة مراقبة تركية في إدلب.

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