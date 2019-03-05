مصرع 23 شخصا بسبب إعصارين في ألاباما الأمريكية

الخليج 365/ بغدادلقي 23 شخصا مصرعهم، فيما يواصل عمال الإنقاذ في ولاية ألاباما الأمريكية، البحث وسط أنقاض منازل ومبان دمرها إعصاران عن مفقودين، في أسوأ عواصف تجتاح البلاد منذ 6 سنوات.

وضرب الإعصاران مقاطعة لي كاونتي بولاية ألاباما أمس الأحد، مصحوبين برياح بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات، إن "أكثر من 50 شخصا أصيبوا، وإنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى"، الأمر الذ يجعل الإعصارين أكثر فتكا من آخر اجتاح مدينة مور في ولاية أوكلاهوما عام 2013 وأودى بحياة 24 شخصا.



وقال قائد الشرطة في مقاطعة لي كاونتي، جاي جونز، خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، إن "عمليات الإنقاذ والانتشال كانت صعبة ليلة الأحد.. يكمن التحدي في الحجم الضخم للأنقاض حيث تقع جميع المنازل.. لا أتذكر أنني رأيت هذا الحجم من قبل".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"، سكان ألاباما والمناطق الأخرى التي تضررت جراء العواصف إلى "الحذر والتماس سبل الأمان"، وقال، "كانت الأعاصير والعواصف عنيفة بحق وربما يكون هناك المزيد".

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشجارا اقتلعت من جذورها ومنازل انهار بعض جدرانها.

