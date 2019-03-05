الناخب الإسرائيلي امام خياران اما بيبي او طيبي

الخليج 365/ بغدادأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة "لن تكون سهلة"، ووصفها بأنها "حرب ليس الانتصار فيها بمتناول اليد"، محذرا من صعود نفوذ الأحزاب العربية.

وفي كلمة له في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه الحاكم "الليكود" حذّر نتنياهو من وصول ما يسميه بالـ"يسار" إلى الحكم، في إشارة إلى تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بـ"دعم من الأحزاب العربية".



وقال نتنياهو إن الخيار هو بيبي أو طيبي، وبيبي هو اختصار اسم نتنياهو الأول بنيامين، أما طيبي فهو عضو الكنيست العربي أحمد طيبي.

وكان رئيس لجنة الانتخابات قد منع بث خطاب نتنياهو مباشرة على القنوات التلفزيونية، وذلك منعا لاستخدام "الدعاية" في خطابه، حيث يمنع القانون الإسرائيلي بث الدعاية الانتخابية للأحزاب إلا بموجب معايير معينة وفي أوقات معينة.

وتستعد إسرائيل لانتخابات برلمانية مبكرة في 9 نيسان المقبل، يواجه فيها "الليكود" منافسة قوية وسط توجيه النائب العام اتهامات لنتنياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

