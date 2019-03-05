صحيفة نمساوية تهاجم بذخ "تميم" خلال زيارته فيينا

هاجمت صحيفة "كرونة" النمساوية ،الإثنين، بذخ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته لدولة النمسا، حيث وصفت المظاهر التي رافقت الزيارة بأنها "مبالغ فيها".

وقالت الصحيفة في تقرير ، نشرته تواكبا مع زيارة تميم، إن أمير قطر والوفد المرافق له وصلوا فيينا على متن 3 طائرات ضخمة، والطائرة التي وصل عليها تميم من نوع بوينج 747 وتحتوي غرفة نوم كبيرة، وعددا من غرف الاجتماعات، ومستشفى خاص".

وأضافت: "بعد وصوله استقل الأمير سيارة ليموزين مايباخ مدرعة، وهي فارهة للغاية"، واصفة الطائرات والسيارة الليموزين بـ"الرفاهية المبالغ فيها".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية النمساوية "كارين كينسل" استقبلت تميم في مطار فيينا، وأن الأمير القطري يقيم في الجناح الرئاسي في فندق ريتز كارلتون في فيينا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحاجز المروري الذي قامت به الشرطة لتأمين انتقال موكب أمير قطر إلى وسط فيينا، تسبب في فوضى مرورية واستياء بين السائقين".

وبدأ أمير قطر ،الإثنين، زيارة للنمسا تستغرق يومين، حيث يلتقي الثلاثاء رئيس البلاد ألكسندر فاندر بلين، والمستشار سبستيان كورتس.

وتأتي الرفاهية في وقت يعاني الاقتصاد القطري جراء السياسات المتطرفة التي انتهجها نظام الحمدين، حيث تكبدت العديد من الشركات خسائر فادحة إلى جانب تآكل أرباحها خلال العام الماضي 2018 في ظل المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

وقفز إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، خلال عام 2018، لسد نقص السيولة المالية، بنسبة 36.9% مقارنة مع 2017، وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغت قيمته حتى نهاية 2018، نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي).