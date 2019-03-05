شكرا لقرائتكم قطار الموت المصري.. النائب العام: لا عبوات مفرقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال النائب العام المصري إن حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا نتج عن اصطدام الجرار بالسد الخرساني، مؤكدا أنه لم يُعثر على آثار لاستخدام عبوات مفرقعة.

وأفاد بيان صادر عن النائب العام بأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارا تصادمية نتج عنها تناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار.

وكان النائب العام قد أمر الخميس بحبس 6 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات بينهم سائق الجرار ومساعده.