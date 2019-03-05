شكرا لقرائتكم ترمب عن الإعلام الأميركي: منه ما لا يمكن الاعتراف به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإعلام في بلاده قد تغير إلى الأبد. وأوضح ترمب أن منظمات الأخبار التي ظهرت للعلن على أنها مؤسسات كبيرة انقرضت اليوم. وبيّن ترمب أن من بقي من المؤسسات الإعلامية تدهور مستواه ووصل إلى حد لا يمكن الاعتراف به، ومنهم من اشتراه جيف بيزوس "الملياردير الأميركي، مؤسس شركة أمازون، ومالك صحيفة واشنطن بوست الأميركية"، كي يمارس الضغط غير المعلن من أجل تشكيل أحزاب لم يوضح ترمب قصده منها. جاء كلام ترمب عبر تغريدة نشرها في حسابة على تويتر قال فيها: "لقد تغير الإعلام الأميركي إلى الأبد. منظمات الأخبار التي بدت كأنها مؤسسات كبيرة انقرضت الآن. أما تلك التي بقيت فقد تدهورت إلى حد لا يمكن الاعتراف بها، مثل نيويوركر - أو تم شراؤها من قبل جيف بيزوس لممارسة الضغط غير المعلن من أجل .........".

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