محكمة طوكيو توافق على إطلاق سراح كارلوس غصن

اسماء السيد - وافقت محكمة طوكيو الثلاثاء على طلب الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعتي رينو ونيسان لصناعة السيارات كارلوس غصن إطلاق سراحه بكفالة، بحسب ما أفادت كبريات وسائل الإعلام اليابانية. "الخليج 365": من شأن هذا القرار المفاجئ أن يتيح لغصن، المسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، الخروج من السجن، اعتبارًا من الثلاثاء، ما لم تقرّر النيابة العامة توقيفه بتهم جديدة أو الطعن بقرار إخلاء سبيله مقابل الكفالة المالية التي حدّدتها المحكمة، والبالغة قيمتها مليار ين (ثمانية ملايين يورو).



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