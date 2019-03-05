شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة لـ"اتصالات النواب" للقرية الذكية غدا وتفقد البريد وشركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أولي الزيارات البر لمانية لها بدور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، تقوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، الخميس القادم ، بزيارة إلى القرية الذكية.

ومن المتوقع أن يستهل الوفد البرلمانى زيارتة إلى القرية الذكية اليوم الثلاثاء بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وتشهد الزيارة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة،وفى ختام الزيارة البرلمانية إلى القرية الذكية، تقوم اللجنة بتفقد الهيئة القومية للبريد للإطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.