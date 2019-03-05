المرور يناشد المواطنين توخي الحذر وتخفيض السرعات بالطرق بسبب الأمطار

كتب: عبد الرحمن سيد

حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من الرعونة والسرعات العالية أثناء قيادة السيارات بعد سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية فى القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات منعا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وتراقب غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات...