حاصباني: نحرص على ان يترافق تطبيق مندرجات سيدر مع عملية اصلاحية حقيقية

أكّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني،" ألا جديد في الموقف الاميركي وزيارة ديفيد ساترفيلد المقبلة للبنان هي للمتابعة، واعادة طمأنة اللبنانيين ان الولايات المتحدة مهتمة باستقلال لبنان وحريصة على الاستقرار الامني والاقتصادي فيه" ورأى حاصباني في حديث اذاعي "ان بند سلفة الكهرباء المطروح غدا على جلسة المجلس النيابي التشريعية سيكون موضع تقاش والاسئلة ستركز على خطة الكهرباء وعلى ماذا ستصرف هذه الاموال وما هي الشروط المرتبطة لسلف مثل هذه " مشيرا الى ان "قبل ان تعطى هذه السلف يجب ان تناقش لا ان تعطى بشكل متواصل ومتكرر ومن دون وجود تقدّم ملموس على صعيد تحسين قطاع الكهرباء،" لافتا الى ان "كتلة الجمهورية القوية ستصوت بحسب قناعاتها".

وكشف حاصباني ان "نحن نحرص على ان يترافق تطبيق مندرجات سيدر مع عملية اصلاحية، لهيكلة القطاعات الاساسية، ولن نحصل على الاموال الموعودة من دون عملية اصلاحية حقيقية، فالمجتمع الدولي وضع لبنان تحت المجهر ليتأكد ان الاصلاحات هي حقيقية ليستكمل دعمه، وبخاصة في قطاعي الكهرباء والاتصالات."