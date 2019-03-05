ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصادر "حزب الله" أكّدت أنّ "زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية تأتي في سياق التواصل والتنسيق الدوريين مع فرنجية ولا تحمل أي طابع استثنائي، خصوصاً أن ما يجمع "الحزب" و"المردة" هو حلف استراتيجي".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية عن مصادر حزب الله:زيارة رعد لفرنجية لا تحمل أي طابع استثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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