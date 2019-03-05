عبدالله:ضبط الحدود اللبنانية -السورية ضرورة اقتصادية ملحة للبلدين

رأى النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ضبط الحدود اللبنانية -السورية لم يعد مسألة سياسية وربما خلافية احيانا، بل اضحى ضرورة اقتصادية ملحة للبلدين، لأن مافيات التهريب، تنشط في كلا الاتجاهين، وتكبد خزينة لبنان وسوريا خسائر جسيمة. وآن الأوان لمعالجة هادئة ودائمة لهذه المعضلة بدون تشنج بعيدا عن الشعارات. السلطة مجتمعة مسؤولة".

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