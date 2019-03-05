الجمهورية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستوجّه الدعوة الى الجلسة التشريعية

علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ" الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستوجّه اليوم الدعوة الى الجلسة التشريعية، وعلى جدول أعمالها 30 بنداً أبرزها التعيينات في رئاسة أركان الجيش والمجلس العسكري والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع"، مشيرة الى أن "المجلس سيقرّ سلّة التعيينات العسكرية في المراكز الشاغرة بإحالة الضباط الكبار الى التقاعد، ومن هذه التعيينات: العميد امين العرم (درزي) رئيساً لأركان الجيش، العميد ميلاد اسحق (ارثوذكسي) مفتشاً عاماً، العميد الياس شامية (كاثوليكي) عضو متفرّغ في المجلس العسكري، والعميد محمود الأسمر (سنّي) لمركز الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع".

ولفتت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية"، إلى أنّ الوعد الذي ناله رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بعد المصالحات الأخيرة التي أجراها وخصوصاً مع رئيس الجمهورية، ما زال قائماً، وان رئيس الجمهورية ميشال عون ملتزم ما تمّ التفاهم عليه.