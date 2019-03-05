حكومة الصين خفضت معدّل النمو المستهدف الى ما بين 6 و6,5 في المئة

كشفت الحكومة الصينية، خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عن تخفيض معدّل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلّي للبلاد في 2019 إلى ما بين 6 و6,5%.

وكانت الحكومة حدّدت معدّل النمو المستهدف في 2018 عند 6,5%، قبل أن تعلن أنّ نسبة النمو في العام المنصرم بلغت 6,6%، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ولمكافحة تباطؤ النمو، أعلنت الحكومة عزمها على خفض الضرائب والحدّ من الرسوم وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وتعاني التجارة، التي تعتبر من المكونات الرئيسية للثروة الصينية من تباطؤ الطلب الخارجي ومن تداعيات الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن اللتين تخوضان مفاوضات ماراثونية للتوصّل إلى حلّ لها.