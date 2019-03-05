ترامب: الجماعات اليهودية تطلب إزالة عمر من لجنة العلاقات الخارجية

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "عضو الكونغرس الأميركي إلهان عمر تتعرض للنقد مرة أخرى بسبب تعليقاتها الفظيعة تجاه إسرائيل"، مشيرا الى أن "الجماعات اليهودية أرسلت للتو عريضة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي طلبت منها إزالة عمر من لجنة العلاقات الخارجية"، معتبرا أنه "يوم مظلم لاسرائيل".

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