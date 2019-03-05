أمطار متوسطة على البحيرة ورفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجة من الأمطار المتوسطة، تزايدت قوتها على المناطق الشمالية والمدن الساحلية من الإقليم.
ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد، وانعقاد غرفة عمليات وطوارئ المحافظة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى، ومتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.
وحذرت هيئة الأرصاد من انخفاض طفيف في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.
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