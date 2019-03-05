بالصور- الأمطار تغرق محطة قطارات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - جلال المسري:

أغرقت الأمطار محطة قطارات الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عقب موجة من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح الشديدة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس الاثنين، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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