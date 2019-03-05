ترامب يعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية مع الهند وتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لبلاده مع الهند وتركيا.

وجاء إعلان ترامب عن ذلك في رسائل إلى الكونجرس، وزعت نسخ منها من جانب المكتب الصحفي للبيت الأبيض أمس الاثنين.

وأمام ترامب 60 يومًا قبل أن يتمكن من التصرف في هذا الأمر بموجب سلطته.

ويسمح "النظام المعمم للأفضليات" بإعفاء الدولتين من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بنحو ألفي منتج من المنتجات الصناعية والمنسوجات الواردة إلى الولايات المتحدة.

وفي 2017، استفادت الهند بشكل أكبر من البرنامج، حيث وردت سلعا معفاة من الرسوم الجمركية بقيمة 5.7 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تأتي تركيا في المركز الخامس بالقائمة بسلع قيمتها 1.7 مليار دولار.

وكتب ترامب أمس الاثنين: "رأيت أن الهند لم تطمئن الولايات المتحدة بتوفير دخلًا منصفًا ومعقولًا للأسواق في الهند".

وأضاف ترامب في خطاب منفصل أن تركيا لا يجب أن تصنف على أنها "دولة نامية تستفيد من النظام المعمم للأفضليات على أساس مستواها الاقتصادي"، مشيرًا إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في تركيا وتراجع معدلات الفقر وتنوع الصادرات.

وتصدت وزارة الخارجية التركية لتهديدات سابقة من جانب ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من تركيا، وقالت أنقرة في أغسطس 2018 إن مثل تلك العقوبات ستضر علاقتنا كحليفين.​