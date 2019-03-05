سقوط أمطار وثلوج على الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (الخليج 365):

شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة بثلوج ورياح شديدة، فى تقلب مفاجىء لحالة الطقس. يأتي ذلك بينما تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة لعدم تأثر البوغاز بشدة الأمطار، كما تواصل حرمة الشحن والتفريغ عملها على كافة أرصفة الميناء بشكل طبيعي.

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