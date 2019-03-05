"رئيس حي الدقي وفرض الحراسة على نقابة الأطباء".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:



- الحكم على رئيس حي الدقي السابق في اتهامه بالرشوة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية رشوة رئيس حي الدقي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، وبعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 ملايين جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنيه، وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

- محاكمة 215 متهما بـ "تنظيم كتائب حلوان"

تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم كتائب حلوان".

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى 31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

- دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفزيتا.

كان المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

وجاء في نص الدعوى ما يلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

وأضافت" ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

- محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن لطلب فدية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبدالمنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبدالصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر علي، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.

- محاكمة محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة محامية، وآخرين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، أنه في يوم 13 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبداللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل، وحسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، وأحمد عاصم عبدالحميد نجم، وأحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل، ووليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محمولة، وشيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم محامية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وبندقية ألية وذخائر تستعمل في هذه الأسلحة.​