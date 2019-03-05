بعد الأمطار.. تحذير من "المرور" لقائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من السرعة العالية أثناء قيادة السيارات، خاصة عقب سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية في القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات، منعًا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وتراقب غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية على المحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتوفر الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تساعد قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.​