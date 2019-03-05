المشدد 10 سنوات غيابيا لموظف متهم بالاستيلاء على أموال عامة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات على "عبدالباسط ب. س." في اتهامه بلاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق في القضية رقم 2844 لسنة 2018 جنايات قسم أول شرم الشيخ والمقيدة برقم 366 كلي جنوب سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس محكمة جنوب سيناء، وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق ووكيل النيابة محمد عبدالله وعبدالرحمن عبدالعزيز أمين السر.

وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2017 بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، واستيلاء "عبدالباسط ب." على مبلغ قدره 29 ألف و850 جنيهًا المسلمة إليه بصفته موظفًا عموميًا ومن الأمناء علي الودائع حيث أنه المسئول عن استلام المبالغ الخاصة بإتمام التنازل عن الوحدات الخاصة بالجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نادي الرياضيات البحرية بمدينة شرم الشيخ، واحتسبها لنفسه بنية تملكها ولم يوردها لخزينة الجمعية التعاونية محل عمله.​