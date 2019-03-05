سقوط أمطار متوسطة على السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس، فجر اليوم الثلاثاء، لأمطار متوسطة الشدة على المدينة، وصلت إلى حد الغزارة على الطرق الإقليمية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة.

واستمر هطول الأمطار لما يقرب من ساعة، لكنها لم تؤثر على الوضع داخل المدينة رغم ما تركته من تراكمات مياه، بسبب النشاط المعتدل للرياح والتي تراوحت سرعتها بين 12 إلى 16 عقدة بحرية، بحسب مصدر ملاحي في ميناء السويس.

وقال المصدر إن حركة الشحن والتفريغ بموانئ السويس لم تتأثر بالأمطار، إذ انتظمت أعمال تداول البضائع على أرصفة الموانئ.

وفي السياق قال عمرو عمارة شيخ الصيادين، إن حالة البحر مستقرة ولم تؤثر على أنشطة الصيد، مضيفًا أن عدد من مراكب الصيد والفُلك أبحرت فجر اليوم بعد التزود بالمؤن لتواصل رحلات الصيد.

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