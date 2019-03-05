القضاء الياباني يوافق على الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة

قال محامي كارلوس غصن رئيس شركة نيسان المقال الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية إن محكمة في طوكيو أمرت اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر قدرها مليارين (8.94 مليون دولار) وإنه قد يتم إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء.

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