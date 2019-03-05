الرئيس السوداني يطلق مبادرة للحوار الشامل لاحتواء الاحتجاجات

أطلق الأمن السوداني في وقت متأخر من أمس الاثنين رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض يوسف الدقير بعد اعتقال دام لنحو شهرين.

وذكرت مصادر متطابقة أن السلطات في الخرطوم تتجه نحو إطلاق سراح قادة ورؤساء الأحزاب المعارضة المعتقلين منذ اندلاع التظاهرات في السودان، تباعاً تمهيداً لحوار شامل يقوده الرئيس السوداني عمر البشير بنفسه.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن هناك حزمة إجراءات سيطلقها البشير بينها قيادة "حوار حقيقي" مع القوى المعارضة والقوى الفاعلة في الشارع بغرض إقرار التحول الديمقراطي والخروج الآمن من السلطة دون تعريض البلاد لأية هزات.

وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي (حزب حليف للنظام الحاكم) دفع بمبادرة من بينها حل البرلمان وتكوين جمعية تأسيسية يوكل إليها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد، بجانب تجديد دعوة الحوار بين كافة الأطراف السياسية والقوى المجتمعية، وصولاً لحل سياسي شامل، يجنب البلاد ويلات الحروب والانقسامات.