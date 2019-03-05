استسلام عدد كبير من مقاتلي "داعش" بشرق سوريا

قالت مصادر إن قوات مدعومة من أميركا 3000 شخص بينهم عدد كبير من المقاتلين المستسلمين من جيب داعش بشرق سوريا غادروا مع بعد أن فتحت قوات سوريا الديموقراطية ممراً لهم. بعد معركة شرسة في آخر جيب لهم بشرق سوريا لكن نحو ألف ربما ما زالوا هناك.

ويواجه تنظيم داعش الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات، لكنه لا يزال مسيطراً على جيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق يوم الاثنين إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب، لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريبا. وكان يُعتقد في وقت سابق بأنه جرى إجلاء كل المدنيين.

وأضاف لرويترز أنهم قبل الاشتباكات اعتقدوا أن هناك ما بين ألف و1500 متشدد. وقال إن المتشددين بعد أن تكبدوا خسائر استسلم يوم الاثنين نحو 200 وأشار إلى أن عدد المتشددين الآن نحو ألف فضلا عن المدنيين العالقين هناك.

وقال فصيل تابع لقوات سوريا الديموقراطية، وزع صورا تظهر فصل الرجال عن النساء والأطفال، إن المقاتلين من دول مختلفة منها أوزبكستان وتركمانستان.

وتقهقر التنظيم داعش تدريجيا إلى الباغوز في مواجهة هجمات متواصلة من قوات محلية ودولية.