ترامب يوقف مزايا تجارية تفضيلية للهند وتركيا

أعلنت واشنطن أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها الهند وتركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية لأنهما لم تعودا تستوفيان المعايير اللازمة للاستفادة من هذا البرنامج.

وقال مكتب ممثل التجارة الأميركي في بيان إنّه "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة الأميركي أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمم" الذي يسهل دخول صادراتهما إلى السوق الأميركية.

وأضاف البيان أن السبب في هذا القرار هو أن هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج، فالهند فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها"، في حين أن تركيا "متطورة اقتصادياً بما يكفي" لعدم اعتبارها بلداً نامياً وبالتالي فهي لم تعد مؤهلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.

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