نقابتان تستنكران إعادة تعيين الداودي مندوبا إقليميا للصحة في طنجة

أبدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل في طنجة، استغرابهما الشديد من عزم وزارة الصحة على تعيين “د.م الداودي” مندوبا على إقليم طنجة.

وأكد البيان المشترك، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الداودي سبق عزله مرتين، بين عامي 2012 و2017، بعد صدور تقارير عن لجان التفتيش لوزارة الصحة، والتي رصدت عدة خروقات، وتجاوزات في التدبير المالي والإداري للمرفق الاستشفائي في عهده، سواء كمدير للمستشفى الجهوي محمد الخامس، أو مندوب إقليمي للصحة في طنجة، وهو ما تم تأكيده في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، للفترة الممتدة ما بين عامي 2014 و2015.

وطالب المكتبان النقابيان وزير الصحة بالتدخل، والاستجابة إلى مطالب الشغيلة الصحية، وذلك باختيار، وتعيين مندوب من ذوي الكفاءات، للنهوض بقطاع الصحة في الإقليم، حسب تعبير البيان.

وأكد المكتبان عزمهما على القيام بأشكال احتجاجية أخرى، إذا لم تستجب وزارة الصحة لهذا المطلب.