البيت الأبيض: تحقيقات الديمقراطيين بشأن ترامب "مشينة وتعسفية"

انتقد البيت الأبيض، الثلاثاء، خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في مجلس النواب، لإطلاقهم تحقيقاً بشأن ما قالوا "عرقلة الرئيس للعدالة وسوء استغلال منصبه"، معتبراً أن التحقيق "مشين وتعسفي"

وقالت المتحدثة سارة ساندرز، في بيان: "اليوم أطلق رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيري نادلر تحقيقاً مشيناً وتعسفياً في مزاعم مضللة وكاذبة سبق وأن حقق فيها المدعي الخاص ولجان في الكونجرس بمجلسيه".

وكانت اللجنة القضائية قد أطلقت، أمس الإثنين، تحقيقاً جديداً واسعاً في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وايريك، وصهره جاريد كوشنر.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من أقارب ترامب وغيرهم من الأفراد والكيانات "هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".

وصف ترامب تحقيق الديمقراطيين في مجلس النواب للمطالبة بوثائق من أبنائه وصهره بأنه "فارغ"، لكنه أكد أنه سيتعاون معهم.





وكان الرئيس الجمهوري قد رفض مرة أخرى الشكوك حيال التواطؤ مع روسيا خلال حملة عام 2016، والتي تعد أحد مكونات هذا التحقيق الذي أطلقته رسمياً اللجنة القضائية في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، لكنه أضاف "أنا أتعاون مع الجميع".