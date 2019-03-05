مسؤول ايراني: مواقف ايران وتركيا اصبحت متقاربة اكثر من ذي قبل

لفت رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة إلى انه "رغم المناخ الدولي والاقليمي المتوتر للغاية، لكن مواقف البلدين ايران وتركيا اصبحت اكثر تقاربا من ذي قبل"، مشيراً إلى أن "البلدين جمعت بينهما على الدوام علاقات مستدامة ومتنامية؛ منوها الى ان بلوغ حجم الـ 30 مليار دولار في مجال التعاون الاقتصادي بين ايران تركيا، يشكل قرارا مميزا".

وأشار إلى أنه "رغم جهود البلدين في هذا السياق، لكنهما تواجهان عقبات دولية وحدودية بما يسدعي رفع مستوى التعاون البرلماني وتعزيزه بهدف ازالة هذه العراقيل"، لافتاً إلى "زيارته الاخيرة والوفد البرلماني المرافق الى تركيا"، واصفا الزيارة بأنها ايجابية.