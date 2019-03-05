البيت الأبيض: الديموقراطيون أطلقوا تحقيقاً مشيناً وتعسفياً بشأن ترامب

هاجمت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، الديموقراطيين في مجلس النواب، مشيرة الى أن "رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، أطلق تحقيقاً مشيناً وتعسّفياً في مزاعم مضلّلة وكاذبة سبق وأن حقّق فيها المدّعي الخاص ولجان في الكونغرس بمجلسيه".

ولفتت الى أن "نادلر وزملاءه الديمقراطيين انبروا في حملة الصيد هذه لأنّهم مرعوبون من أن روايتهم الكاذبة لمدة عامين عن تواطؤ مع روسيا آخذة في الانهيار".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق شخصياً على هذا التحقيق بالقول إنّه "فارغ" وتأكيده في الوقت نفسه أنّه سيتعاون معه.

وأتى تعليق ترامب بعد إطلاق اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقاً جديداً واسعاً في الدائرة المحيطة به طلبت خلاله بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.

وأرسل رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر رسائل إلى 81 شخصاً وكياناً في الدائرة المحيطة بترامب حالياً وسابقاً وأشخاص قد تكون لديهم معلومات تتعلّق بالتحقيق، وهو يهدف إلى الكشف عمّا إذا كان ترامب أو إدارته شاركا في عرقلة العدالة أو في قضايا فساد عام أو أي شكل آخر من أشكال استغلال السلطة.

ويبدو أنّ التحقيق يركّز على تعاملات ترامب المالية، واحتمال تواطئه مع روسيا، ومزاعم عرقلة العدالة. كما أنّه يتناول اتّهامات بانتهاكات بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، واحتمال انتهاكات للحظر الدستوري على مخصصات مالية أجنبية.