أشار مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "دور كوبا في قمع الديمقراطية ودعم الاضطهاد في فنزويلا واضح، ولذلك ستستمر الولايات المتحدة بتشديد القيود المالية على جيش واستخبارات كوبا"، مشيرًا إلى أنه "على الأنظمة الديمقراطية في المنطقة أن تدين النظام في كوبا".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد للسماح بالنظر في دعاوى ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا أمام المحاكم الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: سنواصل تشديد القيود المالية على جيش واستخبارات كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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