عراقجي: على أوروبا أن تدفع ضريبة الحفاظ على الاتفاق النووي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي لدى استقباله المدير العام الاقليمية بالخارجية الألمانية فيليب اكرمن أن وجود الإرادة السياسية للحفاظ على الاتفاق النووي وحده لا يكفي وعلى أوروبا أن تتخذ لحفظه إجراءات عملية وأن تدفع ضريبة.
وأعرب عن عدم ارتياحه من قرار الحكومة الألمانية تعليق رحلات شركة ماهان وضورة إعادتها النظر في هذا المجال .
بدوه أشار اكرمن خلال اللقاء إلى أهمية الاتفاق النووي باعتباره دليل على نجاح الدبلوماسية، كما انتقد قرار أميركا الخروج منه مؤكدًا عزم بلاده لمواصلة دعم هذا الاتفاق.
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