استقالة وزير سابق من البرلمان الجزائري والحزب الحاكم رفضًا لترشح بوتفليقة

أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق سيد أحمد فروخي استقالته من البرلمان وحزب جبهة التحرير الحاكم دعما للحراك ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، مشيراً إلى "أنني كنت على رأس قائمة مرشحي الحزب عام 2017، على أمل المساهمة في نهضة الجزائر".
وأشار إلى أن "الجزائر تعيش خلال الأيام الأخيرة لحظات استثنائية تتطلب الاستماع ومرافقة هذا الحراك الاجتماعي المهم لمستقبل البلاد بعقلانية"، لافتاً إلى أنه "يأمل في قيام جزائر جديدة من اليأس، بينما تهب رياح الحرية على البلاد".
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